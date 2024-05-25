【SALE中】TravisJapan アクリルスタンド'20夏 《新品未開封》

【TravisJapanアクリルスタンド'20夏】美品メンバー7人分セット販売バラ売り不可新品未開封(購入後1度も開封、使用していません)1つずつスリーブに入れ、暗所で保管していました。目立った傷や汚れはありませんが素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。バラ売り‪✕‬即購入◎送料込のお値段です。防水対策のため、スリーブに入れたまま、プチプチ等で補強して発送いたします。#TravisJapan#トラジャ#宮近海斗#中村海人#松倉海斗#松田元太#七五三掛龍也#吉澤閑也#川島如恵留#Chaka#Umi#Machu#Genta#Shime#Shizu#Noel#アクスタ#アクリルスタンド┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈※他にも、TravisJapanアクリルスタンドⅡを7人セットで販売しております。まとめてご購入の場合はお値引致します。コメントにてお知らせください！┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)