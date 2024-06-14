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商品詳細
キジマタカユキのリサイクルナイロンジェットキャップになります。定価15400円で購入しました。着用回数は3〜4回くらいでキズやヨゴレはないと思います。とても軽量でバックのドローコードでアジャストも可能です。これからまだまだ使っていただけると思いますのでよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/cotton841161.html
http://narcologia.ru/goods/preference90238.html
http://narcologia.ru/goods/moisture164069.html
KIJIMA TAKAYUKI RECYCLED NYLON JET CAP
KIJIMA TAKAYUKI RECYCLED NYLON JET CAP
KIJIMA TAKAYUKI RECYCLED NYLON JET CAP
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http://narcologia.ru/goods/cotton841161.html
http://narcologia.ru/goods/preference90238.html
http://narcologia.ru/goods/moisture164069.html
KIJIMA TAKAYUKI RECYCLED NYLON JET CAP
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