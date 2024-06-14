KIJIMA TAKAYUKI RECYCLED NYLON JET CAP

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キジマタカユキのリサイクルナイロンジェットキャップになります。定価15400円で購入しました。着用回数は3〜4回くらいでキズやヨゴレはないと思います。とても軽量でバックのドローコードでアジャストも可能です。これからまだまだ使っていただけると思いますのでよろしくお願いします。