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KIJIMA TAKAYUKI RECYCLED NYLON JET CAP
商品番号 V50213608662
商品名

KIJIMA TAKAYUKI RECYCLED NYLON JET CAP
ブランド名 キジマタカユキ
特別価格 税込 5,424 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キジマタカユキのリサイクルナイロンジェットキャップになります。定価15400円で購入しました。着用回数は3〜4回くらいでキズやヨゴレはないと思います。とても軽量でバックのドローコードでアジャストも可能です。これからまだまだ使っていただけると思いますのでよろしくお願いします。
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