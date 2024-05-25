【新品未使用】TAKUYA∞ 新田真剣佑 着用同型 Tシャツ Mサイズ 稀少

ご覧いただきありがとうございます。[商品紹介]UVERworldTAKUYA∞さんが着用していたものと、同デザインのTシャツ1点です。お探しの方はこの機会にいかがでしょうか。新田真剣佑さんも着用されていたモデルです。サイズ：M着丈後70身幅57肩幅49袖丈62材質：コットン100％★写真3枚目着用イメージ→着用モデル177cm64kg(胸囲86cm・ウエスト77cm・足のサイズ27cm)、着用サイズ：M[注意事項]・お取り置き、値下げは一切できません。・新品未使用ですが、神経質な方はご遠慮ください。☆他にもUVERworld関連アイテムを色々と出品しております。興味のある方は#IK2KN_UVERからからご覧ください。☆他の商品を合わせてご購入いただける場合は、送料分をお値下げできる場合があご相談ください。UVERUWTAKUYA∞たくや信人師匠克哉かっちゃん真太郎真ちゃん誠果彰ウーバーウーバーちゃん清水琢也グッズツアーたくやタクヤsound極roadファットピプスチケット師匠DECIDED一滴の影響TYCOONTYCOONTOURDVDBlu-rayブルーレイグローブタオルパーカー会場限定ジャケットmirabellahomme限定上井大輔監修TYCOONTOURA(LeFRUDE)Ealefrudeeアレフルード正規品横浜アリーナ男祭生誕祭日本武道東京ドーム京セラドームさいたまスーパーアリーナシャツふくろうアウルOWLスリーブプリント長袖カットソートップス)フラグスタッフエフェクテンクロスドアローエムZeppNSW#UVERworld#ウーバーワールドまっけんゆう写真集IK2KNのテキストファンクラブクリアファイルアクリルスタンドサインクオカードカレンダーステッカーCDedenネックレススニーカーパンツジャケットブログ本#UVERworld#ウーバーワールドスケボーデッキボードproduceプロデュースheartステッカー新曲アルバムhourglasstouchoffライブサングラスlivethe