【極美品】ルイヴィトン ポルトフォイユ マルコ 二つ折財布 モノグラム

#COCOのブランドショップ↑こちらから当店の全商品をご確認いただけます♪⭐️ご閲覧頂きありがとうございます⭐️●ブランド：LOUISVUITTON（ルイヴィトン）●商品名ポルトフォイユ・マルコ 二つ折財布●型番：M61675●カラー：モノグラム●素材：モノグラム●サイズ(約)：W11×H9×D1.5cm●仕様：ポケット財布用/札入×2小銭入×1/カード用×4/その他×1●付属品：なし●購入元：大手リュースショップ（真贋済み）



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