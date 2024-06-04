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UNDERCOVER David Bowie デヴィッド ボウイ ビッグTシャツ
商品番号 A53024213662
商品名

UNDERCOVER David Bowie デヴィッド ボウイ ビッグTシャツ
ブランド名 アンダーカバー
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UNDERCOVER19ssのDavidBowieのグラフィックが施されたビックシルエットの半袖Tシャツです。状態は一回室内着用のみでその後はいつか着たいと思いつつクローゼットに閉まっていました。今後も着ることはないと思い手放すことにしました。レディース企画のものですが、メンズでも十分着れます。サイズ表記はF、特に状態に問題はないかと思います。
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