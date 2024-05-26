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Hedone　MILANO　イタリア製　レザーメッシュベルト
商品番号 F46060107931
商品名

Hedone　MILANO　イタリア製　レザーメッシュベルト
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Hedone　MILANO　レザーメッシュベルト　ITALY製新宿伊勢丹で購入しました。タグは無いですが未使用品です。ベルトの裏に「358　46/85」の刻印があります。長さ　：　バックル部分含む約105cm（素人採寸です。）ベルト部幅　：　約4.4cm（素人採寸です。）素材　：　革長期自宅保管品です。神経質な方のご購入は控えてください。カラー...ブラウン
http://narcologia.ru/goods/Persia852088.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial670716.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant479782.html
Hedone　MILANO　イタリア製　レザーメッシュベルト
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