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商品詳細
Hedone MILANO レザーメッシュベルト ITALY製新宿伊勢丹で購入しました。タグは無いですが未使用品です。ベルトの裏に「358 46/85」の刻印があります。長さ ： バックル部分含む約105cm（素人採寸です。）ベルト部幅 ： 約4.4cm（素人採寸です。）素材 ： 革長期自宅保管品です。神経質な方のご購入は控えてください。カラー...ブラウン
http://narcologia.ru/goods/Persia852088.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial670716.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant479782.html
Hedone MILANO イタリア製 レザーメッシュベルト-
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