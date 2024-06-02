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ARC''TERYX Conveyor Belt コンベヤーベルト緑32mm M
商品番号 F77929387541
商品名

ARC''TERYX Conveyor Belt コンベヤーベルト緑32mm M
ブランド名 アークテリクス
特別価格 税込 1,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アークテリクス/ARCTERYXベルト\"CONVEYORBELT\"新品未使用品、タグ付き国内正規品お値下げ不可その他、気になる事等ごさいましたらお気軽にコメント下さい幅の狭いヘビーデューティウェビングベルト。アークテリクスのロゴをあしらったメタルバックルを組み合わせました。スリムな32mm幅（1.26インチ）のヘビーデューティウェビングベルト。コントラストカラーのステッチディテールで仕上げ、アークテリクスのロゴをあしらったメタルバックルを組み合わせました。丈夫でしっかりした使い勝手の良いベルト。パンツをしっかりホールドします。【素材・風合い】テクスチャード加工により耐久性に優れた仕上がりです。カラー:Labyrinth(グリーン)サイズ:M(116cm)素材:ナイロンリブウェビング梱包の際、小さく折りたたんで発送させていただきます。ご理解の程宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/manufacture100241.html
http://narcologia.ru/goods/plaque312307.html
http://narcologia.ru/goods/assessor106603.html
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