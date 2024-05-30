HERMES エルメス カデナネックレス ハンド型

トップは『ハンド』カデナ、2002年限定。革紐を外せば、バッグのチャームやキーホルダーとしてもお使い頂けます。●カラーゴールド●サイズネックレス紐約82㎝レザーブラウン素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。●コンディション使用時の小傷が若干あります。革紐に若干の割れがあります。●付属品無しvintage90s00sKINGSIZEキングサイズモンスターパーカーシェルドシンチラpatagoniathenorthfaceコートberberjinwhat'zupboomersカツオフリースビンテージvintageハッピースーツECWCSGENⅢLEVEL7anarchicadjustmentアナーキックアジャストメントfashionvictimファッションビクティムsupremestussyコムデギャルソンアウターralphlaurenpolo



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