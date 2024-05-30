ゴローズgoro's太角チェーン

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商品詳細
原宿のゴローズで購入。30年以上、稼いだお金をアメカジの服装に費してきました。寸法:50センチ程度重さ:19.42g最近はあまり身につけなくなったので出品します。※落札後の質問はご遠慮下さい。
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