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チーム・ワン デザイン バルーン ボンバージャケット
商品番号 A22834018671
商品名

チーム・ワン デザイン バルーン ボンバージャケット
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 18,400 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます^^先月BUYMAで購入しました。サイズ1肩幅45cm胸囲116cm袖丈79.5cm着丈55cmTeamWangチーム・ワンデザインバルーンボンバージャケットレギュラーフィット長袖ファスナーで開閉リブの襟、袖口、裾フロントにジップポケット2つ内ポケット1つフェイクレザーのパッチワークを施したバルーンシェイプのカットアウトディテールフロントとバックにロゴプリント後襟の下にブランドロゴ入りのメタルアイレットビスコース・ポリウレタン混紡の裏地ポリエステルの中わたストレートヘムカラー:ブラック素材：ファブリック１：100%コットン、ファブリック２：100%ビスコースカテゴリー：ジャケットとウェア早い者勝ちですので売り切れる前に是非！✨下記のリンクから他の商品もご覧頂けます、是非ご覧ください！！☺️↓↓↓#お洋服のKioo↑↑↑
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