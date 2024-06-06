スクールリング　クラスリング1989年　JACKIE ROBINSON

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商品詳細
アメリカのアンティーク、ビンテージアメリカで生活していた時に購入しましたがいつ買ったか分かりません。ケースはこのリングのケースでないと思います。◉材質:シルバー925(sterling の刻印）写真をご覧くださ い。◉石:パープル◉サイズ:15号
http://narcologia.ru/goods/reinforcement864599.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral889632.html
http://narcologia.ru/goods/capitation238908.html
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