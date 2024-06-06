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スクールリング　クラスリング1989年　JACKIE ROBINSON
商品番号 B19662241714
商品名

スクールリング　クラスリング1989年　JACKIE ROBINSON
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのアンティーク、ビンテージアメリカで生活していた時に購入しましたがいつ買ったか分かりません。ケースはこのリングのケースでないと思います。◉材質:シルバー925(sterling　の刻印）写真をご覧くださ　い。◉石:パープル◉サイズ:15号
http://narcologia.ru/goods/reinforcement864599.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral889632.html
http://narcologia.ru/goods/capitation238908.html
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