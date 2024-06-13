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NB 1400 メイドインUSA
商品番号 A71785241820
商品名

NB 1400 メイドインUSA
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,222 円
在庫状況 あり

在庫状況について

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商品詳細

メインカラー···グレーかかとが破れていますが、アッパーはキレイでまだまだはけますよろしくお願いします
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