コンバース オールスター バーントカラーズ　箱付き

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コンバースオールスターのバーントカラーズのマンゴーオレンジになります。ほぼ新品で近くのコンビニに行くのに一度使っただけで、新品と大差ないくらい綺麗です。タグはありません。サイズは希少な10H＝29cmで、今では殆ど手に入らないと思います。箱もあり、付属していた別の紐もあります。コレクションで持っていましたが、金欠なので出品致します。※コメントとご購入の前に必ず、プロフィール欄をご確認して下さい