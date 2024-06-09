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商品詳細
コンバースオールスターのバーントカラーズのマンゴーオレンジになります。ほぼ新品で近くのコンビニに行くのに一度使っただけで、新品と大差ないくらい綺麗です。タグはありません。サイズは希少な10H＝29cmで、今では殆ど手に入らないと思います。箱もあり、付属していた別の紐もあります。コレクションで持っていましたが、金欠なので出品致します。※コメントとご購入の前に必ず、プロフィール欄をご確認して下さい
http://narcologia.ru/goods/rebellion846978.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei646671.html
http://narcologia.ru/goods/stage902997.html
コンバース オールスター バーントカラーズ 箱付き - bestempirespa.com
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