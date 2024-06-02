未使用 NEW ERA ニューエラ 9FIFTY Metal Plate

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商品詳細
発送は佐川急便又はヤマト運輸での発送になります。発送方法にご要望がある際は購入前にご相談下さい。購入後では対応できない場合があります。※値下げについてフォロー割以外の値下げはお断りしております。その他の値下げ交渉はご遠慮下さい。またフォロー割の割引額は下記の通りでございます。5000円未満の商品は200円引き5000円以上の商品は300円引き10000円以上は500円引きとさせていただきます。※商品の最低価格は1000円です、それ以下の値引きはできません。未使用NEWERAニューエラ9FIFTYMetalPlateメタルプレート型番：13515857サイズ：Fカラー：ブラック素材：M/L付属品：写っているものが全てです。頭回り：約57.7～61.5㎝高さ：11㎝つばの広さ：7.5㎝素人寸法の為、多少の誤差はご了承願います。写真の写りやモニターによって色味が違って見える可能性があります。未使用品です。保管状態による汚れがあります。自宅保管のため完全な新品ではありませんので、ご理解いただける方のみご購入をお願いします。古物を取得しており、真贋鑑定のしっかりしているブランド買取店で購入しました。鑑定済みです。取り置き、専用、着画はお断りしております。1018-52400030862537#shii_ta10
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