【防寒対策】 電熱グローブ バイク 3段階調節　タッチパネル対応

ご覧いただき、誠にありがとうございます❣️ ⭐️在庫限り⭐️新品未使用(検品\u0026撮影のため開封はしています)⭐️送料無料！カラー⭐️ブラック生地⭐️ポリエステルサイズ⭐️LPSE認証当商品専用のバッテリーは、PSEマークの取得に必要な技術基準に適合しております。PSマークの種類：PSEおすすめポイント●3段階温度調節：35度から50度まで三段階加熱できるので、使用場所と周りの温度に合わせ、温度を切り替えられます。恒温加熱なので、有効的に過熱や過寒を防しすることができます。●充電式・省エネ仕様：バッテリーから給電可能で、高い電気代の心配なし、お財布にもとても優しい電熱グローブです。●2wayバッテリーを隠す方法、手の表や裏どちらでも収納可能です、使い心地良いデザイン。●家で洗濯することは可能、お手入れやすい！●コードレスかつ左右分離タイブですので、使いやすい！#616$$5000【防寒対策】電熱グローブバイク電気ヒーターグローブ冬電熱インナー充電式ヒーター手袋インナーグローブ大容量バッテリーユニセックス暖かい温度調整洗えるおしゃれグローブ電熱手袋電気手袋



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