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商品詳細
【ブランド】JOHNLAWRENCESULLIVAN/ストライプジャケットマフラー【カラー】ブラック×ネイビー ストライプ【サイズ】ジャケット34肩幅 42cm袖丈 61cm身幅 48cm着丈 67cmマフラー127×25cm【素材】ウール100%【購入先】ジョンローレンスサリバン京都店【状態】使用感の少ない美品です。コート地のような厚手のジャケットとマフラーのセットになります。マフラーは専用のピンで留めることができます。コレクションにも使用されていたエレガントなアイテムであまり出回ることはありません。ストライプが上品でサリバンのシルエットも秀逸な一着です。セット販売のみとなります。#★えん★のサリバン#★えん★のジャケット
http://narcologia.ru/goods/passivity478683.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate811748.html
http://narcologia.ru/goods/waveform881717.html
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ジョンローレンス サリバン ストライプ ダブル ジャケット マフラー 34
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JOHN LAWRENCE SULLIVAN／ジョンローレンスサリバンの通販－INCENSE ...
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