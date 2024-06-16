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ジョンローレンス サリバン ストライプ　ダブル　ジャケット　マフラー　34
商品番号 E14512533867
商品名

ジョンローレンス サリバン ストライプ　ダブル　ジャケット　マフラー　34
ブランド名 ジョンローレンスサリバン
特別価格 税込 10,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】JOHNLAWRENCESULLIVAN/ストライプジャケットマフラー【カラー】ブラック×ネイビー　ストライプ【サイズ】ジャケット34肩幅　42cm袖丈　61cm身幅　48cm着丈　67cmマフラー127×25cm【素材】ウール100%【購入先】ジョンローレンスサリバン京都店【状態】使用感の少ない美品です。コート地のような厚手のジャケットとマフラーのセットになります。マフラーは専用のピンで留めることができます。コレクションにも使用されていたエレガントなアイテムであまり出回ることはありません。ストライプが上品でサリバンのシルエットも秀逸な一着です。セット販売のみとなります。#★えん★のサリバン#★えん★のジャケット
http://narcologia.ru/goods/passivity478683.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate811748.html
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ジョンローレンス サリバン ストライプ　ダブル　ジャケット　マフラー　34
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JOHN LAWRENCE SULLIVAN | ブランド古着Brooch

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