ソリンコ メッシュキャップ Solinco Mesh Cap #

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ポーランドのテニスメーカー、ソリンコのメッシュキャップになります。日本ではあまり馴染みのないブランドですが、ラケットのストリングやテニスバッグなど欧米を中心に展開されているブランドです。白ベースに赤黒のロゴ刺繍の映えるアイテムです。アジャスターでサイズ調整可能です。Size:Free頭囲：~58.5cm(Headcircumference)高さ：11cm(Height）#wm888n手作業での採寸ですので若干の誤差がある場合もございます。出品商品は基本的に全て古着になりますので小さな汚れや穴などは見落としがある場合もございます。上記のことをご了承頂ける方のみご購入お願い致します。#古着#ビンテージ#ヴィンテージ#アメカジ#ベスト#ニット#スウェット#パーカー#ジャケット#レザー#Tシャツ#コート#デニム#セーター#カーディガン#ダウンジャケット#us古着#チャンピオン#champion#ミリタリー#レトロ#カーハート#carhartt#adidas#nike#ノースフェイス#アディダス#ナイキ#70s#80s#90s#リーバイス