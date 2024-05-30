美品！MERRELL　Hydro Runner　サイズ26cm

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【商品詳細】ブランド名 : MERRELL商品名 : HydroRunnerサイズ : 26cmカラー : ブラック付属品 : オリジナルの箱※箱が不要な場合は、購入後、発送手続き前にお知らせ下さい。【商品状態】靴底に少しだけ汚れがございますが、まだまだ長くお使いいただけます。美中古品をこちらのサイトで購入しましたが、自宅で試し履きしてサイズが合わなかった為、出品致します。使用歴有りの中古品、自宅保管品です。完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控えください。気持ちの良いお取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。メインカラー...ブラックメインカラー...ブラックスニーカー型...ローカット(Low)