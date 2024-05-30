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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。パイソン レザー ラウンドファスナー 長財布 です。定価 19800円サイズ縦 20センチ横9.5センチ厚み 2.5センチ になります。素材 パイソン(本革)付属品なし仕様紙幣入れ×4小銭入れ×1カードホルダー×11ワイドポケット×2デザイン最大20センチ開くラウンドファスナーデザインで、中身の確認がひと目でできます。中にも余裕があるので、通帳やパスポートを、入れる事も可能です。★未使用品ですが箱がありません★ペット、喫煙者はおりません。宜しくお願い致します。#長財布 ＃金色財布
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