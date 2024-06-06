JAM HOME MADE DAD メタル コインケース 小銭入れ

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新品未使用です。サイズ:約5.7×10cm厚み1cm素材:真鍮、メタル製造国:日本製※作製過程おいて物理状、細かな線や、小さい気泡(気泡巣)が生じますが、仕様上問題はございません。※プレートとコインキャッチャーパーツは作製上、水平には留まっておりません。お父さんが昔使っていたような…昭和によく見かけたコインキャッチャー。お手持ちのお財布のカードスリット等にドッキングできるよう製作。ドッキングすることで、コインキャッチとお財布やカードケースらを一つにまとめることが出来ます。500円(4枚)、100円(5枚)、50円(6枚)、10円玉(6枚)が収納可能。コインキャッチャーパーツはシルバーコーティング、プレート部分はブラックコーティング、仕様の度に経年変化を楽しめます。周りの人とは一味違うお財布を楽しみたい方や個性を出したい方におすすめで、単体でパンツポケットに忍ばせてもいいですね。メンズ（男性）、レディース（女性）性別やスタイルを問わずにお楽しみいただけます。トレンドに敏感な10代や20代だけでなく、大人ファッションを楽しむ30代や40代の幅広い年齢層にご利用いただいております。クリスマス、誕生日、記念日などプレゼントやギフトにもおすすめです。・撮影時の照明やPC環境によって実際の商品と多少の色合いが違う場合があります。カラー···シルバー