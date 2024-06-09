正規品 美品 フェラガモ カードケース 名刺入れ 箱付き 【NSR12388】

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商品詳細
【PR:他ブランド品多数有り！是非見てね！】フェラガモの名刺入れです。目立つダメージありません。綺麗です。ブランド：サルヴァトーレフェラガモ商品名：カードケースライン：ガンチーニ型番：660515素材：カーフ色：ブラックサイズ：約10.5×7×1.5cm付属品：箱仕様：ホック開閉質問お気軽にどうぞ。様々なブランド品多数出品中。商品は全て業者によるブランド市場にて仕入れた物で、全て正規品です。基本早い者勝ち。即買いOK。送料負担して頂ければ受け取り評価前の返品OK。タイトルの【】内の数字は当店の管理番号になります。当店は小さな店舗がある、リサイクルショップです。詳しくはプロフィールをご覧ください。【PR:他商品は、プロフィール又はこちらから→#買取横丁】
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