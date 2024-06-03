50s CHAMP HATS チャンプ　ヴィンテージ　ハット　ステットソン

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商品詳細
推定1950年代初期チャンプ社製カラー カリフォルニアンメタルグレーサイズ 71/8（約57cm）クラウン高さ 12.5cmブリム 6.5cm質感、色合いがかっこよくチャンプ特有のフェザーウェイトでとても被りやすいです。ウィンドコード付属、ライニングもきれいで年代の割にコンディションは大変いいと思います。よろしくお願いいたします。#ステットソン#ステットソンウィペット#ボルサリーノ #ドブス#ノックス#アダム#カクストン#グラッドハンド#ザファットハッター#フェドラハット
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