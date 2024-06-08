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ルイヴィトン 名刺入れ パスケース エピ レザー ブラック 品(42083)
商品番号 I27997595185
商品名

ルイヴィトン 名刺入れ パスケース エピ レザー ブラック 品(42083)
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 13,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンビトンLouisVuittonLVカードケース名刺入れパスケースCardCaseBusinessCardHolderPassCaseエピオーガナイザードゥポッシュEpiOrganizerDoPosh型　番：M63582製造番号：CT5105(2015年製)カラー：ブラック黒Black材　質：レザーLeatherサイズ：縦約11.1㎝、横約7.7㎝、厚さ1.4cmポケット：外オープン1、内オープン2、内カード6中古品Usedーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー\u003c内容/Contents\u003e本体・布袋・外箱の出品となります。製造年は2015年です。\u003c状態/Condition\u003e四つ角と表面に若干スレが見受けられます(画像3,4,7枚目参照)。イニシャルの印字跡がございます(画像5枚目参照)。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー⚫︎即購入OKです！コメント不要です！⚫︎金曜日の午後〜日曜日・祝祭日は発送はお休みとさせて頂きます。⚫︎定形外郵便での発送の場合、発送から3〜5日ほどお時間が掛かります。※その他ご不明な点等はお気軽にコメントにてお問い合わせください。(ii5-230816-H)
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