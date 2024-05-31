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US企業　ヴィンテージトラッカー　80's 90's
商品番号 P43375202783
商品名

US企業　ヴィンテージトラッカー　80's 90's
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■US企業　ヴィンテージトラッカー【カラー】ブルー　青【サイズ】フリー(スナップバック)◎特に目立ったシミや汚れ、ダメージはなく状態良好です。内側ライナーも綺麗な状態ですが、デッドストックかは不明です。americanvintagebluebirdold80s90struckerメッシュキャップアメリカンアメカジ古着希少貴重レア
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