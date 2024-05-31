US企業　ヴィンテージトラッカー　80's 90's

■US企業 ヴィンテージトラッカー【カラー】ブルー 青【サイズ】フリー(スナップバック)◎特に目立ったシミや汚れ、ダメージはなく状態良好です。内側ライナーも綺麗な状態ですが、デッドストックかは不明です。americanvintagebluebirdold80s90struckerメッシュキャップアメリカンアメカジ古着希少貴重レア



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