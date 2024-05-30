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- 未使用 FIRMATO ☆ カイマンレザー 小銭入れ L字ファスナー ブラック
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商品詳細
・カイマンレザーL字ファスナー小銭入れ/コインケースです。・カラー ブラック（画像参照）・素材 カイマンレザー（ワニ革）・付属品 品質表示タグケアタグ不織布箱・サイズ 縦幅 約7.8cm(中央部）横幅 約9.8cmマチ 約2.0cm(最大幅）・収納外装 背面ポケット×1内装 2室 仕切りポケット×1 カード室×2・コンディション未使用品です。（画像参照）※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis234644.html
http://narcologia.ru/goods/composite227754.html
http://narcologia.ru/goods/enquire906889.html
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