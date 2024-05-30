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未使用 FIRMATO ☆ カイマンレザー 小銭入れ L字ファスナー ブラック
商品番号 L50254927624
商品名

未使用 FIRMATO ☆ カイマンレザー 小銭入れ L字ファスナー ブラック
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 5,456 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・カイマンレザーL字ファスナー小銭入れ/コインケースです。・カラー　ブラック（画像参照）・素材　カイマンレザー（ワニ革）・付属品　品質表示タグケアタグ不織布箱・サイズ　縦幅　約7.8cm(中央部）横幅　約9.8cmマチ　約2.0cm(最大幅）・収納外装　背面ポケット×1内装　2室　仕切りポケット×1　カード室×2・コンディション未使用品です。（画像参照）※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis234644.html
http://narcologia.ru/goods/composite227754.html
http://narcologia.ru/goods/enquire906889.html

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