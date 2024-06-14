Fear Of God元ネタLed Zeppelinビンテージオリジナルtシャツ ...

激レアジェリー・ロレンゾ着用モデルFearOfGodの元ネタにされているレッドツェッペリン【希少】”StairwaytoHeaven天国への階段“のビンテージtシャツです。サイズ…2XL(着丈84cm身幅63cm)カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）写真1と7は参考です。こちらは元ネタになったオリジナルのtシャツです。デッドストック、ワンウォッシュ程度の状態です。希少なビックサイズ！！お探しの方は是非！！その他にもレア物tシャツ多数出品しております。JerryLorenzoニルヴァーナ（Nirvana）ナイン インチ ネイルズ（NineInchNails）ガンズ アンド ローゼズ（GunsN'Roses/GN'R）プリンス（Prince)ロラパルーザ（Lollapalooza）メタリカ（Metallica）セパルトゥラ（Sepultura）パール ジャム(PearlJam)マリリン マンソン(MarilynManson)ジャネット ジャクソン（JanetJackson）



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