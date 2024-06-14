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Fear Of God元ネタLed Zeppelinビンテージオリジナルtシャツ
商品番号 M33788395254
商品名

Fear Of God元ネタLed Zeppelinビンテージオリジナルtシャツ
ブランド名 フィアオブゴッド
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レアジェリー・ロレンゾ着用モデルFearOfGodの元ネタにされているレッドツェッペリン【希少】”StairwaytoHeaven天国への階段“のビンテージtシャツです。サイズ…2XL(着丈84cm身幅63cm)カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）写真1と7は参考です。こちらは元ネタになったオリジナルのtシャツです。デッドストック、ワンウォッシュ程度の状態です。希少なビックサイズ！！お探しの方は是非！！その他にもレア物tシャツ多数出品しております。JerryLorenzoニルヴァーナ（Nirvana）ナイン　インチ　ネイルズ（NineInchNails）ガンズ　アンド　ローゼズ（GunsN'Roses/GN'R）プリンス（Prince)ロラパルーザ（Lollapalooza）メタリカ（Metallica）セパルトゥラ（Sepultura）パール　ジャム(PearlJam)マリリン　マンソン(MarilynManson)ジャネット　ジャクソン（JanetJackson）
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