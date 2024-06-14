porter　ポーター　長財布

ご覧いただきまして有難うございます(*^^*)こちら、porter ポーター 長財布未使用ですので、綺麗です！袋など付属品なし布タイプ(ナイロン？)タイプで超軽量！ですが中は大容量(^-^)/少しお値引きさせていただける物もございますので、気になる商品がございましたらお声かけ下さい(*^^*)中古品であることをご理解いただきました上ご購入のほど宜しくお願い致します！



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