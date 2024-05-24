ポーター　ディライト　PORTER DELIHGT ロングウォレット　長財布

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商品詳細
ポーターディライトロングウォレット擦れ、汚れ、ハゲてる部分あります。神経質な方はご遠慮ください。カラー ネイビーサイズW:200mm/H:100mm/D:20mm素材表：牛ステア（クローム鞣し）（シュリンク加工）裏：コットンツイル（裏面：アクリルコーティング）箱無しです。送料込みです。#ポーター #PORTER#ロングウォレット #長財布#ディラント #DELIHGT#吉田カバン
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