24K/純PTツインオーバルデザインネックレスです。ホローデザインの商品は、全体にボリューム感があり、お洒落で軽やかです。長さも70cmあるので、ゆったりと、ご使用いただけると思います。約１年半程前に、QVCにて購入未使用品素材 Pt999 刻印有総重量 約9.5g長さ 約70cm最大幅 約4〜5mm※購入後、未使用ですが、自宅保管の為、気になる方は、ご遠慮下さい。現状のお渡しになります。簡易包装にて、配送致します。



24K/純PTネックレス 専用-



【送料無料】純金/K24/24K 純プラチナ/Pt999/純Pt ネックレス ２カラー/ツーカラ― グラデーション デザイン ラン プレゼント/贈り物 3001-NP14



Amazon | [アトラス] 純金 ネックレス 24金 トップ メンズ 24K Pt999 ...



純金・純プラチナ リバーシブルネックレス 通販 - ディノス



【送料無料】純金/K24/24K 純プラチナ/Pt999/純Pt ネックレス ２カラー/ツーカラ― グラデーション デザイン ラン プレゼント/贈り物 3001-NP14



Amazon | [アトラス] 純金 ネックレス 24金 トップ メンズ 24K Pt999 ...



プラチナ ネックレス メンズ プラチナ999 純プラチナ 喜平用 六芒星 ダイヤモンド 六角柱 pt999 ペンダントトップ キヘイ シンプル 人気



純プラチナ ネックレス メンズ 喜平 チェーンのみ pt999 造幣局検定刻印付 50cm プラチナ999 2面カット キヘイ 幅1.4ミリ 地金 人気 プレゼント ジュエリー



Amazon | [アトラス] 純金 ネックレス 24金 トップ メンズ 24K Pt999 ...



JG210☆高級 ダイヤモンド0.585ct 純プラチナ ネックレス 【在庫有 ...



純プラチナ ネックレス チェーンのみ 43cm 造幣局検定刻印付 ...



出品 24k/純PT デザインペンダントトップ - ネックレス



【送料無料】純プラチナ/Pt999/Platinum ネックレス/チェーン 丸アズキ/アズキ/小豆 シンプル お洒落/オシャレ アクセサリー/ジュエリー 4643-NM21



純金・純プラチナ リバーシブルネックレス 通販 - ディノス



プラチナ ネックレス メンズ チェーンのみ pt999 シンプル 純プラチナ ...