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24K/純PTネックレス　専用
商品番号 M11284062189
商品名

24K/純PTネックレス　専用
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 33,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

24K/純PTツインオーバルデザインネックレスです。ホローデザインの商品は、全体にボリューム感があり、お洒落で軽やかです。長さも70cmあるので、ゆったりと、ご使用いただけると思います。約１年半程前に、QVCにて購入未使用品素材　　　Pt999　　刻印有総重量　　約9.5g長さ　　　約70cm最大幅　　約4〜5mm※購入後、未使用ですが、自宅保管の為、気になる方は、ご遠慮下さい。現状のお渡しになります。簡易包装にて、配送致します。
http://narcologia.ru/goods/moped171868.html
http://narcologia.ru/goods/approximate661920.html
http://narcologia.ru/goods/assessor667303.html

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