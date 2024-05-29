ポールスミス 3Bセットアップスーツ ストライプ グレー メンズ ...

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必ずおトク情報満載のプロフィールをご覧ください！☑️出品商品◆全商品＝#DogApparel→メンズ全商品＝#DogMens→セットアップ＝#DogMensSetup☑️状態ズボン裾に軽いダメージがありますが、まだまだ着用できるかと思います。☑️サイズ・着丈＝75センチ・袖丈＝59センチ・肩幅＝46センチ・身幅＝53センチ・ウエスト＝36センチ・股上＝30センチ・股下＝74センチ・裾幅＝21センチ☑️商品説明ポールスミスのセットアップスーツです。3ボタンの肩パッド入りで、クラシックなシルエットで着れます！―――――【フォロー割】フォローして下さった方には価格に応じてお値引きさせて頂きます！ご購入前、フォローしていただいた後にコメント欄に「フォロー割」とお知らせ下さい。◆1000～2999円・・・100円引き◆3000～4999円・・・200円引き◆5000～9999円・・・300円引き◆10000円～・・・・500円引き※999円以下は対象外です。ーーーーー