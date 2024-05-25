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バブアー　フライトジャケット　レア　バズリクソンズ　ショット　スクーカム　貴重
商品番号 J39735788309
商品名

バブアー　フライトジャケット　レア　バズリクソンズ　ショット　スクーカム　貴重
ブランド名 アンバーバブゾー
特別価格 税込 18,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

廃盤のとても希少なバブアーのオイルドフライトジャケットです。販売期間も短く幻の逸品とも呼ばれている完成度の高いバブアのフライトジャケット。チンストラップや肩のエポレット、ポケットのロゴ等拘りの詰まった逸品です。裏地のチェック柄もお洒落で保温性も抜群です。ビデイル等はまた違った良さがあり、珍しくモデルなので、人も被りません。カラー　ブラウンサイズ　S価格80000円程お好きな方に使っていただきたいです。宜しくお願いします。ナイジェルケーボン　フルカウント　ドゥニームシュガーケーン　バラクーダ　ウェアハウスフェローズ　ロンハーマン　ラコステ　サイエンジニアードガーメンツ　バズリクソンズダントン　ケンペル　バーク　インバーアラン
http://narcologia.ru/goods/freezer577098.html
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