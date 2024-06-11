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VINTAGEヴィンテージ シルバー925フラワーデザインリング/ジュエリー
商品番号 Q74386557813
商品名

VINTAGEヴィンテージ シルバー925フラワーデザインリング/ジュエリー
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカで買い付けたフラワーデザインシルバーリングのご紹介です。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、状態は良好です。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ16号程度素材・年代等は不明です。（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）フラワーのようなデザインが施された大振りなリングです。この機会にいかがでしょうか？
http://narcologia.ru/goods/freshman856756.html
http://narcologia.ru/goods/browse995891.html
http://narcologia.ru/goods/unusable225974.html
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VINTAGE ヴィンテージシルバー925 総フラワーデザインリング/ジュエリー
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