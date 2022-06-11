ラブライブ　サンシャイン　アクア　まちあるき　缶バッジ　缶バッチ　駐車場

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ラブライブ！サンシャイン!!沼津 まちあるき 缶バッジ阿見屋パーキングAqours 高海千歌 高海家 しいたけこちらは、現在販売終了している缶バッジです。新品、未開封ですが、あくまでも素人保管となります。外袋からの目視ではさび等無さそうです。売りきりたい訳ではないので、大幅なお値下げは不可とさせて頂きます。緩衝材で２重にお包みし、ビニール製の袋に入れて水濡れ対策をして発送します。まちあるき缶バッジ持ち歩き缶バッジコレクター向け