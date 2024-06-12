ヤマハ　防音室　セフィーネII 1.5畳

ヤマハ正規店購入の防音室です。 購入時期 2013年。品番AMCVB15価格・性能本体価格(円)730,000円（税抜）単体遮音性能Dr-35重量347kg詳細は写真のHタイプを閲覧してください。解体から移送、設置は業者さんへ依頼が必要になりますので、移送の負担は購入者様でお願い致します。配送先情報などが必要なため、購入者様の方で「防音室移設」などで検索し、見積依頼をお願いします。専門業者様にお願いしてください。（移設見積用情報）品番AMCVB15住所 神奈川県小田原市1丁目 2階階段から下ろしその他詳細床底床＋遮音床パネル、防炎カーペット（グレー系）壁遮音壁パネル：W880,W439、58t（mm）、内外装仕上げ：強化化粧紙（パールホワイト色）、コーナー化粧カバー：ABS樹脂押出材（木目化粧シート貼り）天井遮音天井パネル：W880,W439、58t（mm）、内外装仕上げ：強化化粧紙（パールホワイト色）、火災報知器用通線穴付ドア木製防音ドア、表面仕上げ：強化化粧紙（パールホワイト色）、扉寸法：W594×H1786×52t［有効開口：W564×H1758］（mm）、一重透明ガラス窓付音場音場パネル：壁掛タイプ標準装備（パールホワイト同系色）、吸音率α≒0.19電装品換気扇有効換気量＝23㎥/ｈフード換気フード装備電気配線一式、照明用ローゼット、2口コンセント（1ヶ所）、照明用スイッチアクセサリー···その他



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