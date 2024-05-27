NEWERA ニューエラ　59FIFTY MLB 2-Tone

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2トーンで配色したクラシック感のあるコレクション。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。サイズ調整のない仕様で、約1cm刻みのサイズ展開。頭の小さい方から大きな方まで、ジャストサイズで被ることができます。また、アジャスターがないので、リアのシルエットが美しく、頭の形が綺麗に見えます。アンダーバイザーはグレーを採用。MLBでは1970年半ばに採用され、1980年代に流行したカラーリングです。SIZE73/8（58.7cm）送料込みです。