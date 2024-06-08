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非売品1点物 BWLビルウォールレザー メテオライト K18金ロウ キーチェーン
商品番号 E48998267451
商品名

非売品1点物 BWLビルウォールレザー メテオライト K18金ロウ キーチェーン
ブランド名 ビルウォールレザー
特別価格 税込 30,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レア物を探していて一目惚れして購入しました。恐らく世界に1個しかないのでは？と思っています。金ロウというよりもメテオライトを金で溶接している感じがすごいです！また薄いメテオライトは良くありますが、この形状も見たことないです！付属品はBWLの革袋（別製品付属のもの）をお付けします。★★注意★★ペットなし/喫煙者なしで保管です。現状渡し、NCNRでお願いします。他でも出品しているので取り消す場合がございます。お値引き不可の予定です。
http://narcologia.ru/goods/Addict880618.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi531447.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney554149.html
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