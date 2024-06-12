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メンズスーツセット ジャケット＋パンツ 上下2点セット タキシード 中華風スーツ
商品番号 J69069741813
商品名

メンズスーツセット ジャケット＋パンツ 上下2点セット タキシード 中華風スーツ
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 3,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

***商品詳細****★商品コード：GG006★カラー：ABCDEサイズジャケットS　肩幅43　バスト94　ウェスト80　着丈68　袖丈58　M　肩幅45　バスト98　ウェスト86　着丈70　袖丈60　L　肩幅47　バスト104　ウェスト92　着丈73　袖丈63　XL　肩幅50　バスト110　ウェスト100　着丈76　袖丈65　XXL肩幅52　バスト116　ウェスト106　着丈79　袖丈67　3XL　肩幅54　バスト122　ウェスト112　着丈79　袖丈67　パンツS　ウェスト74-78　ヒップ96　ズボン丈100　M　ウェスト80-84　ヒップ100　ズボン丈103　L　ウェスト86-90　ヒップ106　ズボン丈106　XL　ウェスト92-96　ヒップ110　ズボン丈110　XXL　ウェスト100-104　ヒップ116　ズボン丈110　3XL　ウェスト106-110　ヒップ124　ズボン丈110　素材：ポリエステル　コットン【ご注意】※沖縄、鹿児島は追加送料1500円※発送について都合によって、4-7日以内の発送となります。※ご購入前にぜひともサイズ表をご確認ください。
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