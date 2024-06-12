メンズスーツセット ジャケット＋パンツ 上下2点セット タキシード 中華風スーツ

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***商品詳細****★商品コード：GG006★カラー：ABCDEサイズジャケットS 肩幅43 バスト94 ウェスト80 着丈68 袖丈58 M 肩幅45 バスト98 ウェスト86 着丈70 袖丈60 L 肩幅47 バスト104 ウェスト92 着丈73 袖丈63 XL 肩幅50 バスト110 ウェスト100 着丈76 袖丈65 XXL肩幅52 バスト116 ウェスト106 着丈79 袖丈67 3XL 肩幅54 バスト122 ウェスト112 着丈79 袖丈67 パンツS ウェスト74-78 ヒップ96 ズボン丈100 M ウェスト80-84 ヒップ100 ズボン丈103 L ウェスト86-90 ヒップ106 ズボン丈106 XL ウェスト92-96 ヒップ110 ズボン丈110 XXL ウェスト100-104 ヒップ116 ズボン丈110 3XL ウェスト106-110 ヒップ124 ズボン丈110 素材：ポリエステル コットン【ご注意】※沖縄、鹿児島は追加送料1500円※発送について都合によって、4-7日以内の発送となります。※ご購入前にぜひともサイズ表をご確認ください。