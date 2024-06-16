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ポータークラシック　パラフィンコーデュロイジャケット
商品番号 R77882760738
商品名

ポータークラシック　パラフィンコーデュロイジャケット
ブランド名 ポータークラシック
特別価格 税込 30,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高橋一生さんドラマ着用で人気のポータークラシック　パラフィンコーデュロイジャケットのブルーです。購入後、試着のみで保管しておりました。サイズ　　メンズL着丈　約84肩幅　約56身幅　約70袖丈　約59平置き個人採寸になります。定価121.000円カラー···ブルー
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