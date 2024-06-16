ポータークラシック　パラフィンコーデュロイジャケット

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高橋一生さんドラマ着用で人気のポータークラシック パラフィンコーデュロイジャケットのブルーです。購入後、試着のみで保管しておりました。サイズ メンズL着丈 約84肩幅 約56身幅 約70袖丈 約59平置き個人採寸になります。定価121.000円カラー···ブルー