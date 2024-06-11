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【デッドストック】USA製　カルバンクライン　キャップ　サイズ フリー　①
商品番号 G63346932104
商品名

【デッドストック】USA製　カルバンクライン　キャップ　サイズ フリー　①
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊数ある商品からご覧頂きありがとうございます＊フォロー割引実施中です♪フォローして頂ければお値段に応じて割引致します♪詳しくはプロフィールを見て頂きコメントお願い致します☺︎■オススメのポイントCalvinKleinJeansのベースボールキャップ貴重なデッドストックタグ付きの90sMadeinUSAスナップバックタイプのキャップに、定番のブランド刺繍。■ブランドCalvinKleinJeansカルバンクラインジーンズ■商品名キャップベースボールキャップ■色柄ベージュロゴ刺繍■表記サイズフリー■状態デッドストック。タグ付き。目立つ傷、汚れなし。※USED品・古着にご理解がない方の購入はお控えください。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#古着#USED#USA製#カルバンクライン#デッドストック#ヴィンテージ90s80s古着大好き　古着男子　古着女子
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