【25.5cm】⭐︎生産終了モデル⭐︎NIKE COURT VISION 残り1点

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商品詳細
【25.5cm】︎⭐︎生産終了モデル⭐︎NIKECOURTVISIONナイキコートビジョンDJ1970-001ブラックBLACK黒コルク即購入、大歓迎です。状態は画像の通りです。専用の箱がないため代替の箱での発送になります。
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