JustinDavis（ジャスティンデイビス）のSTARCHILDネックレスです。星の中にストーンが高低差を付けセッティングされており、もう一つの星が浮かび上がる煌びやかなスターリング。廃盤となった商品で現在入手不可です。「JustinDavis」の出品一覧→#pvfbt28619JustinDavis●他にも多数出品していますので、ぜひご覧ください。●また商品は随時追加していきますのでぜひ出品者フォローをお願いいたします。●値下げ交渉可能です。 また、出品商品はいいね数やアクセス数など出品状況によって 値上げする事がありますのでお早めにご購入をお願いします。------------------------------品番：SNJ810定価：41,800円サイズ：縦1.7cm×横1.7cm、チェーン全長45cm状態：試着のみ新品同様カラー：シルバー、ブラック素材：シルバー925、ジルコニア付属品：ギャランティ------------------------------ご購入前に自己紹介をお読みください。その他Roen（ロエン）、roarguns（roar）、JustinDavis、glamb、ISAMUKATAYAMABACKLASH、NOID.（ノーアイディー）、PUERTADELSOLなど多数の商品を格安で出品中です。ネックレスブレスレットリング財布バングルピアスチェーンメンズレディース



定価4.2万・新品★Justin Davisスターネックレス シルバー・45cm



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STAR PROMISE ネックレス| JUSTIN DAVIS（ジャスティン デイビス）公式 ...



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定価4.2万★Justin Davis スターネックレス ゴールド・45cm



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ジャスティンデイビス ネックレス SUPER MARIO コラボ シルバー ...



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