オールド金メタル付き矢じり 大 × オールドフック細丸チェーン セット ...

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商品詳細
材質···シルバーオールド金メタル付き矢じりサイズ横2.7cm,縦5.2cmオールドフック細丸チェーンチェーン長さ４８cm金メタル付きスプーンのトップとセットで、原宿委託店のＲ社さんから購入し、トップを矢じりに変えました。チェーンは別売りしたギャランティーに掲載されていて、そのまま購入者にお渡ししてしまって手元にありませんが、間違いなく委託店Ｒ社さんから購入したものです。矢尻は別に購入したので、ギャランティー原本個人情報削除の上、お渡しします。矢じりはオールドらしく燻されていて、金メタルが強調されていい感じです。いずれも委託店購入の中古ものですので、ご理解の上、ご購入には留意願います。委託店購入なので、本店より高額なのはご容赦ください。
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