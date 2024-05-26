値下げ☆エイ革 長財布 レッド

カラー···レッド柄・デザイン···その他財布形···長財布ラウンドファスナーの長財布です。1週間ほど使いました。中のお札入の部分にコイン跡？が付いています。写真5と6でご確認ください。その汚れ以外は綺麗な状態です。ゴツめの財布が欲しい方はぜひ♪USED品の自宅保管ですのでご理解くださいm(__)m



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