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値下げ☆エイ革 長財布 レッド
商品番号 C89371906240
商品名

値下げ☆エイ革 長財布 レッド
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッド柄・デザイン···その他財布形···長財布ラウンドファスナーの長財布です。1週間ほど使いました。中のお札入の部分にコイン跡？が付いています。写真5と6でご確認ください。その汚れ以外は綺麗な状態です。ゴツめの財布が欲しい方はぜひ♪USED品の自宅保管ですのでご理解くださいm(__)m
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