美品級✨ サンローラン 長財布 レザー Y金具 ブラック ジップウォレット 箱付

♪♪当商品にご興味を持って頂き誠にありがとうございます♪♪お値下げや質問等も対応させていただきますのでコメントにてご希望額をご提示いただけたらと思います♪◆商品詳細◆SAINTLAURENTサンローラン長財布ロングウォレットブラックラウンドジップY字金具レザー◆サイズ◆横幅:約18cm高さ:約9cmマチ:約3cmポケット:カード12、小銭ポケット1、マルチ3平置き実寸。備品・化粧箱・保存袋・ケアカード5種※記載のない備品に関しましては撮影用ですので付属いたしません。◆状態◆表面は前の持ち主による若干の使用感もほとんどなく綺麗な状態の商品となっております！コインポケットのストラップが切れておりますが、開封には特に問題ないように見受けられます！コインポケットや中身、表面や角なども非常に綺麗な状態となっておりまだまだ問題なくご使用頂ける一品となっております♪画像をご確認頂いた上で、ご不明な点は遠慮なくご質問ください。◆購入元◆ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品全て鑑定済み商品です。◆最後に◆以上注意事項、及び説明文をお読みいただきありがとうございます。素敵なご縁をお待ちしております♪管理番号:AA626-サンローランイブサンローランYSLSaintLaurentYVESSAINTLAURENTyvessaintlaurantYVESSAINTLAURENTイヴサンローランジッピージッパー黒レザー



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