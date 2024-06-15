③バイカー ワッペン スナップバック キャップ

ハンドメイドの一点物になります。コットンの5パネルのトラッカーキャップにバイカーではおなじみのスラングワッペンが貼られたものになります。ワッペンは衣類用ボンドで圧着した後、レザークラフトに使う糸と手縫いの技術でしっかり縫ってあるので取れる事はないです。ミシン縫いには無い良さが手縫いにはあります。一点物で新品、未使用になります。カラー…ホワイト形…トラッカーキャップ素材…コットンクラウン高…9.5センチサイズ…54センチ～61センチ他にも出品していますのでよかったら見ていって下さい#バイカー#ライダー#chopper#テンダーロイン#ギャングスタービル#ポークチョップ#ラディアル#CRIMIE#ハイドアンドシーク#CALEE#カットレート#FUCT#ROTAR#challenger#コアファイター#wakomaria#カーハートカラー...ホワイト形...ワーク素材...コットン



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