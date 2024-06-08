[新品]NEW ERA lafayette 59FIFTY CAP ドジャース青

NEWERA×Lafayetteの59FIFTYベースボールキャップです！新品未使用、タグ付き。ツバシールなし。色はBlue、サイズは71/2(59.6cm)brooklyndodgers藤沢初のブランド、Lafayetteとのコラボモデルです。中々出回らないアイテムですので、この機会に是非ご検討ください！素人保管にご理解ある方のみご購入お願いいたします。※値下げ不可、即購入オーケーです！ニューエラnewyorkニューヨーク青ブルー赤レッドcap59fiftyラファイエットブルックリンドジャース



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