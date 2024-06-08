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[新品]NEW ERA lafayette 59FIFTY CAP ドジャース青
商品番号 F59079112512
商品名

[新品]NEW ERA lafayette 59FIFTY CAP ドジャース青
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,669 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERA×Lafayetteの59FIFTYベースボールキャップです！新品未使用、タグ付き。ツバシールなし。色はBlue、サイズは71/2(59.6cm)brooklyndodgers藤沢初のブランド、Lafayetteとのコラボモデルです。中々出回らないアイテムですので、この機会に是非ご検討ください！素人保管にご理解ある方のみご購入お願いいたします。※値下げ不可、即購入オーケーです！ニューエラnewyorkニューヨーク青ブルー赤レッドcap59fiftyラファイエットブルックリンドジャース
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