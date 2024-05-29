平打ち　10ミリ シルバー925リング ワイド　幅広　21号　u10③銀指輪

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ご覧いただきありがとうございます。商品番号 BFC-13-9u10③#獅子丸平打ち10ミリ#獅子丸平打ち#獅子丸21号サイズ21号 US10⚠️もしご自身が測った指輪よりもデザイン部分やリング幅が太めの物を購入の場合はサイズアップを考える方が良いです。リング幅が大きくなると付けるときに指のお肉が引っかかりやすく入りづらいもしくは入らないこともありえるからです。当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。幅10ミリ厚み1ミリ新品未使用素材 シルバー925刻印ありシルバー925リング 平打ち シンプル レディース メンズ アクセサリー 男性 女性 ユニセックス ギフト プレゼント 銀 指輪 甲丸 印台 ワイド 幅広 プレーン シンプル ご褒美 記念日 誕生日 スターリングシルバー silver925