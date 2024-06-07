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NEWERA CAP ドジャース
商品番号 I37741680785
商品名

NEWERA CAP ドジャース
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラのベースボールキャップ。チームはロスアンゼルスドジャースです。ロープロフィールモデルで浅めの作りとなっています。傷や汚れもなく、まだまだ着用頂けます。お探しの方、この機会に是非！よろしくおねがいします。カラー···モスグリーン/オフホワイトサイズ:71/4
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