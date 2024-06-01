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“Smoking kills” Mask Heads Cap[FRA187]
商品番号 S49083745529
商品名

“Smoking kills” Mask Heads Cap[FRA187]
ブランド名 エフアールツー
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フロントに\"Smokingkills\"のワッペンを施したキャップです。さらに、キャップの裏にブランドアイコンでもあるFXXKINGRABBITになりきれるマスクが隠されているなど遊び心も満載。お洒落アイテムながらもユーモア溢れるアイテムです。1度試着程度に着用し保管していましたが使用する機会が無いので出品します。傷汚れも無くコンディションは良好です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。サイズ/高さ/頭周り/つばFREE/12.0/57.0/7.5素材···綿/ポリエステルカラー···ブラック形···ベースボールストリートキャップ検索用\u003eX-large・エクストララージ・X-girl・エックスガール・patagonia・パタゴニア・TheNorthFace・ノースフェイス・supreme・シュプリーム・FR2・エフアールツー・VICTIM・ヴィクティム・UNDERCOVER・アンダーカバー・NEIGHBORHOOD・ネイバーフッド・ビンテージ・ヴィンテージ・vintage・adidas・アディダス・NIKE・ナイキ・LACOSTE・ラコステ・PoloRalphLauren・ポロラルフローレン・stussy・ステューシー・atmos・アトモス・tommyhilfiger・トミーフィルフィガー・トミーヒルフィガー・Carhartt・カーハート・dickies・ディッキーズ・BenDavis・ベンデイビス・ボックスロゴ・nautica・ノーティカ・thrasher・スラッシャー・kith・キス・Volcom・ボルコム・HUF・ハフVANS・ヴァンズ・ANTISOCIALSOCIALCLUB・アンチソーシャルソーシャルクラブ・ASSC・RVCA・ルーカ
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