■新品限定特価■エレファントレザー！無双タイプ！名刺入れ＆カードウォレットBL

素材...本革カラー...ブルー高級感溢れるエレファントを贅沢に使用した名刺入れ＆カードケースです。日本製コバルトブルーエレファント無双名刺入れ＆カードケース安心のJRA（全日本爬虫類皮革産業協同組合）認定の日本製。非常に珍しい目の覚める様な珍しく希少なコバルトブルーに染め上げた象皮を使用。象皮の特有の凹凸のある質感が、天然の美しいグラデーションを生み出しています。充分な収納量と実用性の高い内面仕様で永く愛用してお使い頂けます。■型番：CBEL-CC■素材：象皮（エレファントレザー）■サイズ（約）：縦11.2cm横8.0cmマチ1.5cm■収納：名刺束入れ×1・カードポケット×4・フリーポケット×１■付属品：JRAタグ、化粧箱、不織布■製造国：日本■箱付き■ご注意※天然素材に付き写真の柄とは、裁断によって個々に変わる事はご理解ください。※商品の性質や構造上により、小さい傷、シワなどが生じる場合がございます。#新品未使用 #財布 #限定特価#匿名配送#送料込み #即購入歓迎#コメント不要



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エレファントレザー「象革」名刺入れ、無双仕様：ブラック



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